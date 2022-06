Das sommerliche Wetter bleibt der Insel auch in den kommenden Tagen erhalten. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet gibt es auf Mallorca viel Sonnenschein bei Temperaturen um die 30 Grad. Ab Mittwoch klettert das Thermometer sogar auf bis zu 35 Grad.

Am Samstag scheint auf der Insel überwiegend die Sonne. Nur gelegentlich bilden sich vereinzelt harmlose Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte bis zu 32 Grad, an der Küste liegen die Werte bei 28 Grad. Weiterhin gibt es auf Mallorca tropische Nächte: Die Temperaturen sinken auch nach Sonnenuntergang nicht unter 20 Grad.

Auch am Sonntag hält man es am besten am Strand oder am Pool aus. Die Sonne scheint den ganzen Tag, die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Dieser Wettertrend setzt sich auch in der kommenden Woche fort. Ab Mittwoch wird dann stellenweise die 35-Grad-Marke geknackt. Regen ist vorerst nicht in Sicht. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 26 Grad.