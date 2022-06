Eine Woche nach Inkrafttreten der Zufahrtsbeschränkungen zur Halbinsel Formentor im Norden von Mallorca sind weiterhin durchschnittlich 1600 Fahrzeuge pro Tag auf der Straße unterwegs. Die meisten der Fahrzeuge werden während der Sperrzeiten (zwischen 10 und 22.30 Uhr), hauptsächlich zwischen Kilometer 2 und Kilometer 8,7 zwischen Port de Pollença und dem Strand von Formentor registriert. In Ausnahmefällen können Anwohner, Arbeitskräfte und Besucher unter ticketsformentor@dgt.es eine Sondergenehmigung zur Durchfahrt beantragen. Andernfalls droht ein Bußgeld.

Seit Mitte Juni bis einschließlich 15. September ist die Zufahrt der Formentor-Halbinsel tagsüber für private Fahrzeuge gesperrt. Diese Maßnahme gilt täglich zwischen 10 und 22.30 Uhr.

Wer die Formentor-Halbinsel in den Sommermonaten also zwischen 10 und 22.30 Uhr besichtigen will, muss auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens TIB verkehren Busse zwischen Port de Pollença und der Halbinsel im 35-Minuten-Takt.