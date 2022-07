Die Zunahme der Streiks bei den Fluggesellschaften, die auf den Balearen und in anderen spanischen Regionen tätig sind, hat bei den Unternehmen Besorgnis ausgelöst. Wie vergangene Woche sind sie mitten in der Hochsaison und würden den gesamten Tourismus beeinträchtigen. Die Arbeitgeber der Balearen, Hoteliers, Transportunternehmen und andere Sektoren fordern die Zentralregierung auf, Streiks in einem so strategischen Sektor wie der Luftfahrtindustrie zu regeln. Reiseveranstalter aus dem Großbritannien und Deutschland haben sich ebenfalls darüber beschwert, dass die Gewerkschaften die Hochsaison im Sommer ausnutzen, um Druck auf die Unternehmen auszuüben, damit diese in den unterzeichneten Verträgen Lonverbesserungen erzielen. Die Streiks des Kabinenpersonals von Ryanair und EasyJet, denen sich im Laufe des Monats auch andere Fluggesellschaften anschließen werden, führen laut dem spanischen Flughafenbetreiber AENA und der Flugsicherung Enaire "zu Verspätungen, Flugausfällen und beeinträchtigen alle touristischen Aktivitäten aus den wichtigsten europäischen Ausgabemärkten".

Der spanische Verband der Geschäftsreisenden und Luftverkehrsfachleute (Asetra) hat die Regierung aufgefordert, die Streiks gesetzlich zu regeln, sodass sie den Tourismus nicht beeinträchtigten. Die Präsidentin der Föderation der mallorquinischen Hoteliersvereinigung (FEHM), Maria Frontera, wies gestern auf die negativen Auswirkungen der Konflikte hin, die auf den Flughäfen und bei den Fluggesellschaften aufgrund des Personalmangels auftreten. Die Fluggesellschaft EasyJet hat gestern in Palma vier Flüge gestrichen und 21 Verspätungen von mehr als zwei Stunden verzeichnet. Dies geht aus Angaben der spanischen Gewerkschaft 'USO' hervor, die anprangerte, dass das Unternehmen "die Anzahl der Flüge, die als Mindestdienstleistungen gelten, überschritten und damit das Streikrecht verletzt hat". Im Falle des Ryanair-Streiks kam es bei 36 Flügen zu Verspätungen.