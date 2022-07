Auf Mallorca hat seit Sonntag eine neue Hitzewelle Einzug erhalten. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt für diesen Montag zwischen 12 und 18 Uhr aufgrund von hohen Temperaturen die Warnstufe Gelb heraus. Betroffen sind der Norden, Nordosten, Süden, die Region Llevant sowie die Inselmitte.

An diesem Montag scheint überwiegend die Sonne, hin und wieder können sich vereinzelt Wolkenfelder bilden. In der Inselmitte bei Inca erreichen die Tageswerte bis 36 Grad, an den Küsten bleibt es bei 32 Grad etwas milder. Nachts sinken die Werte auf 22 Grad. Am Dienstag gibt der spanische Wetterdienst nur noch im Süden zwischen 12 und 18 Uhr die Warnstufe Gelb heraus. Dabei erwartet die Insel einen Mix aus Sonne und Wolken.

Ab Mittwoch pendeln sich die Tagestemperaturen bei 30 Grad ein. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 27 Grad.