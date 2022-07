Auf Mallorca sind an diesem Mittwoch in der Innenstadt von Palma zwei Personen von einem herabstürzenden Balkon verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der belebten Einkaufsstraße Carrer del Sindicat.

Die beiden Verletzten waren zu Fuß auf der Straße unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 42 die Balkonkonstruktion eines im Bau befindlichen Gebäudes einstürzte und die Passanten traf. Die Lokalpolizei sperrte daraufhin den betroffenen Abschnitt ab. Die Beamten forderten auch die umliegenden Geschäfte auf, vorübergehend zu schließen.