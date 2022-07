Nationalpolizei und Guardia Civil haben am Freitagnachmittag eine Razzia in Mallorcas Drogen-Hotspot, in der Barackensiedlung Son Banya vor den Toren Palmas durchgeführt. Vorläufige Bilanz: 18 Festnahmen, 31 Durchsuchungen von Drogenverkaufsstellen, die Beschlagnahme von 113.000 Euro, mehr als ein halbes Kilo Kokain, zwei Kilo Marihuana, zahlreiche Tütchen mit dem Potenzmittel Kamagra Dutzende von Präzisionswaagen zum Abwiegen der Rauschmittel und eine Schrotflinte vom Kaliber 22.