Im Rahmen der vierteiligen Reihe „Unser Mallorca” mit der deutschen Moderatorin Birgit Schrowange dreht sich auf Sat 1 ab Donnerstag, 4. August, ab 20.15 Uhr alles um die Lieblingsinsel der Deutschen. Dabei steht nicht nur die Partymeile Playa de Palma im Vordergrund. In der ersten Folge wird die Arbeit der Stiftung Herztat präsentiert.

Dort setzten sich die Mitarbeiter unter anderem für Obdachlose in Son Verí Nou in der Gemeinde Llucmajor ein. Des Weiteren betreut die Stiftung einen krebskranken Mann, der als Camping-Nomade in der Nähe von Andratx aufgefunden wurde.

Doch Birgit Schrowange trifft auch die Legende der Schinkenstraße: Mickie Krause. Der Schlagerstar spricht offen wie nie über sein Privatleben. Mit ihm erfüllt sich Birgit ihren Lebenstraum: einmal singen am Ballermann! Außerdem besucht die TV-Moderatorin deutsche Auswanderer, die lieber ohne alles in Höhlen leben als in Deutschland Hartz IV zu kassieren.