Der spanische König und die Königin waren am Freitag in Begleitung ihrer Töchter sowie der emeritierten Königin Doña Sofía und Prinzessin Irene von Griechenland im Restaurant Ola de Mar in Portixol zu Gast. Es ist das dritte Mal, dass die königliche Familie das Restaurant in Palma für ihr traditionelles Familienessen ausgewählt hat.

Die spanische Königsfamilie befindet sich seit Ende Juli im Sommerurlaub auf Mallorca. Dabei waren sie bei der Abschlussgala des Atlàntida Film Fests auf der Insel zu gegen. Des Weiteren wurde das Königspaar mit ihren beiden Töchtern in Valldemossa gesichtet. Besonders angetan waren die Mitglieder der Königsfamilie von den vielen historischen Dokumenten, die an den Aufenthalt des Komponisten Frédéric Chopin und seiner Frau George Sand auf Mallorca erinnern. Zuletzt empfing die Familie rund 300 geladene Gäste im Anwesen der Sommerresidenz im Marivent-Palast in Palma. Das war eine Premiere, denn in den Jahren vor der Pandemie fand dieser Empfang stets im Almudaina-Palast neben der Kathedrale statt. In den Jahren 2020 und 2021 hatte der Akt coronabedingt abgesagt werden müssen.