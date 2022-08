Mallorca wird um ein Groß-Kino reicher. Am kommenden Freitag, 26. August, öffnet im Einkaufszentrum Porto Pi in Palma das "Ocine" mit sieben Sälen seine Pforten. Die Tickets kosten je nach Tag zwischen 7 und 8,90 Euro.

Bei dem neuen Angebot handelt es sich um ein sogenanntes Premium-Kino mit verstellbaren, extrabreiten Sitzen nebst kleinen Tischen. Außerdem wurden USB-Steckdosen installiert. Das Luxus-Konzept ist bislang einzigartig auf der Insel.

Die Kinolandschaft auf Mallorca ist eher übersichtlich: Neben dem Komplex im ehemaligen Festivalpark nahe Palma und dem Ocimax-Kino in Palma gibt es noch Säle in Manacor und die Traditionskinos Augusta und Rivoli in der Hauptstadt. Hinzu kommen Kinos im FAN-Einkaufszentrum in Coll d'en Rabassa nahe dem Flughafen.