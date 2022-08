Ein deutscher Brandstifter, der bereits im Juli mehrere Feuer in der Gemeinde Calvià gelegt hat, ist erneut von der Polizei auf Mallorca festgenommen worden. Dem 55-jährigen Mann wird vorgeworfen, am vergangenen Samstag erneut einen Brand in einem Waldstück bei Santa Ponça gelegt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe einer Wohnsiedlung. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein größerer Sachschäden verhindert werden. Ähnliche Nachrichten So lebt der mutmaßliche deutsche Brandstifter auf Mallorca Deutscher soll im Südwesten von Mallorca sieben Feuer gelegt haben Der Mann war bereits Ende Juli verhaftet worden, als er an nur einem Wochenende sieben Brände in der Gemeinde Calvià gelegt haben soll. Damals wurde der Brandstifter vorerst festgenommen, dann aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen.