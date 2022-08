In einem hochklassigen Hotel in Portals Nous im Südwesten von Mallorca ist eine Frau offenbar von einer anderen Frau sexuell missbraucht worden. Eine entsprechende Anzeige ging laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Mittwoch bei der Guardia Civil in Calvià ein.

Die 34-Jährige sagte aus, nach einem Barbesuch von der anderen Frau zu ihrem Zimmer begleitet worden zu sein. Als sie die Tür schließen wollte, sei sie, ohne das zu wollen, von der 53-Jährigen geküsst und unsittlich berührt worden. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Sie verweigerte die Aussage, eine Haftrichterin ließ sie wieder frei.