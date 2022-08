Das 17 Monate alte Kleinkind, das am Dienstag in einen Hotelpool in Port d'Alcúdia im Norden von Mallorca gefallen war, ist tot. Das aus Großbritannien stammende Mädchen starb nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag im Krankenhaus Son Espases.

Das Kind war von seinen Eltern in dem Pool leblos entdeckt worden. Es hatte sich etwa drei Minuten unter Wasser befunden. Ein Rettungssanitäter und andere Helfer konnten das Mädchen zunächst nach anderthalb Stunden wiederbeleben. Doch die Ärzte versuchten vergeblich, es auf der Intensivstation zu retten. Im laufenden Jahr sind bereits mehr als 20 Personen auf Mallorca im Meer oder in Swimmingspools ertrunken.