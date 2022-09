Während sich in Deutschland das Wetter zusehends verschlechtert, nähern sich die Werte auf Mallorca sogar im September erneut der 40-Grad-Marke. Am Montag werden in Palma laut dem Wetterdienst Aemet über 35 Grad erreicht, woanders soll es sogar noch wärmer werden. Dabei bleibt es unangenehm schwül.

Die Nachtwerte bleiben wie schon in den vergangenen Wochen bei 23 Grad ausgesprochen. Geringere Temperaturen könnte es im Verlauf der kommenden Woche geben. Örtlich regnen könnte es am Freitag oder Samstag. In Deutschland hat es sich derweil auf herbstliche Weise eingetrübt: Fast überall regnet es, vielerorts wird die 20-Grad-Marke nicht mehr gerissen.

Der Sommer auf Mallorca plagt die Menschen schon seit vielen Wochen mit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Es wurden so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen registriert, und auch die Zahl der tropischen Nächte war ausgesprochen hoch.