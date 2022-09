Bücher, Uniformen, Stifte, Hefte – die Einkaufsliste für den Schulbeginn auf Mallorca ist lang und in diesem Jahr so teuer wie nie zuvor. Eltern schulpflichtiger Kinder müssen im Schnitt mit 400 Euro an Ausgaben pro Kind rechnen und geben in diesem Jahr 5,7 Prozent mehr Geld aus als noch im Vorjahr. Laut einer Studie des spanischen Finanzvergleichsportals iAhorro landen die Balearen, was die Teuerungen angeht, spanienweit auf Platz 4.

Alleine für Bücher werden Familien 180 Euro bezahlen. Konkret: An öffentlichen Schulen auf den Inseln im Durchschnitt 148,9 Euro, an Privatschulen sind es rund 205,9 Euro. Laut Maria Vázquez, der Balearenbeauftragten von Editorial Vicens Vives, dem Herausgeber der Schulbüchertreiben vor allem die gestiegenen Kosten für Rohstoffe wie Holz und Papier die Preise in die Höhe. Der teuerste Posten aber sind Uniformen. Für das Schuljahr 22/23 schlagen sie pro Schüler mit nicht weniger als 220 Euro zu Buche, das sind 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Spartipp von Maria Vázquez für viele Familien auf Mallorca: die Einkäufe am besten last minute zu erledigen. Denn so kann man sich oft noch mehr Rabatte sichern und die Materialien zu günstigeren Preisen einkaufen. Am Montag, 12. September, beginnt auf den Balearen das neue Schuljahr. Dann starten 12.600 Lehrer und 12.610 Schüler an öffentlichen und privaten Schulen.