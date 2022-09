An der Playa de Palma sind am Sonntagmorgen Delfine nur wenige Meter vom Strand entfernt aufgetaucht. Eine MM-Leserin schickte der Redaktion entsprechende Fotos der Meeressäuger, deren dunkle Schwanzflossen klar zu erkennen sind. In diesem Bereich können Badende sogar noch stehen!

Delfine trauen sich in der Regel nur dann nahe an die Küsten, wenn sich dort nicht massenhafte störende Personen aufhalten. Während der Pandemiezeit etwa, als Strandbesuche stark eingeschränkt waren, schwammen einige von ihnen sogar in Hafenbecken auf Mallorca herum. Delfine, die vor Mallorca häufig zu beobachten sind, gehören zu den Spezies großer Tümmler und gemeiner Delfin, Weißstreifendelfin sowie Rundkopfdelfin. Im Seegebiet zwischen Spanien im westlichen Mittelmeer und der Türkei im Osten sind etwa zehn Delfinarten beheimatet. Delfine bilden hochkomplexe soziale Verbände, die bis zu 1000 Individuen umfassen können. Im Sommer werden diese riesigen Gruppen geteilt, und die Delfine schwimmen in kleineren Schulen. Die Gruppenmitglieder sorgen füreinander.