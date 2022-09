An einer Baustelle in der zu Calvià gehörenden Luxussiedlung Bendinat ist ein Arbeiter von einem Stromschlag getötet worden. Zu dem Unfall kam es am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr, wie die Guardia Civil mitteilte. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 36-Jährigen.

Die Kollegen des Mannes alarmierten den Hilfsdienst 112, doch der Arbeiter konnte auch nach 50 Minuten nicht mehr wiederbelebt werden. Die Arbeitsinspektion untersucht jetzt, ob an der Baustelle alles mit rechten Dingen zuging.

Die häufigsten Folgen bei Stromunfällen sind Verbrennungen, neurologische Schäden, Muskelreizungen oder Muskellähmungen. Letztere wiederum können unter anderem zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen wie etwa Herzkammerflimmern sowie Herzstillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen.

Bendinat liegt im Südwesten von Mallorca zwischen Illetes und Portals Nous. In der privilegiert am Meer gelegenen Gegend wohnen vor allem wohlhabende Menschen.