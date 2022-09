Am Strand von Can Picafort im Norden von Mallorca hat ein deutscher Urlauber wie durch ein Wunder einen Herzinfarkt überlebt. Der Mann befand sich am Dienstag zusammen mit seiner Frau auf dem Sand, als er gegen 15 Uhr kollabierte. Die Rettungssanitäter versuchten, den Mann zu reanimieren, drei Krankenwagen fanden sich ein.

Um den Badegast vor Gaffern zu schützen, schirmten Strandbesucher ihn vor neugierigen Blicken mit Handtüchern ab. Als sich der Bundesbürger wieder besser fühlte, wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Can Picafort ist ein beliebter Urlaubsort, der an die berühmte Playa de Muro grenzt. Dort gibt es viele Hotels und Restaurants. Zahlreiche Deutsche – vor allem Familien – machen dort im Sommer Ferien. Ähnliche Nachrichten Endlich: Behörde reinigt den Strand von Can Picafort In der Hochsaison kommt es auf der Insel am und im Meer immer wieder zu Zwischenfällen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Menschen, die ertrinken . Aber es kommt auch zu anderen Vorfällen wie jüngst an der Cala Mesquida, als ein Blitz zwei Urlauber – einen Schweizer und einen Deutschen – getötet hatte.