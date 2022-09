In Palma de Mallorca sind in der Nacht von Freitag auf Samstag drei junge Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr nachts auf der Schnellstraße MA30 bei Son Ferriol.

Ersten Ermittlungen zufolge war der PKW, in dem sich insgesamt vier Insassen befanden, mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Drei der jungen Männer verstarben noch an der Unfallstelle, ein weiterer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Palma gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Straße musste mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden.