Im Badeort Palmanova, an der Südwestküste von Mallorca, ist am Freitag eine Frau beim Sonnenbaden gestorben. Der Vorfall ereignete sich am Strand Es Carregador in den frühen Morgenstunden.

Laut Augenzeugen hatte die Frau plötzlich Schwierigkeiten beim Atmen. Mehrere Personen verständigten umgehend den Notruf. Anwesende Rettungskräfte versuchten rund eine Stunde lang die Frau wiederzubeleben, konnten aber nur noch ihren Tod feststellen. Der Körper der Frau wird nun obduziert, um die genaue Todesursache zu untersuchen.