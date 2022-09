Auf Mallorca ist aufgrund des starken Regens am Freitag und Samstagmorgen Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni vorerst für Badegäste geschlossen worden. Derzeit wird dort die rote Flagge gehisst. Grund dafür sind ins Meer fließende Fäkalien.

An Palmas Stränden gibt es nach starken Niederschlägen immer wieder Probleme mit Fäkalien, die in größeren Mengen ins Meer fließen. Daher arbeitet die Stadt schon seit Monaten an einem besseren Abflusssystem.

In Zukunft soll das überschüssige Wasser durch einen Tunnel in ein Speicherbecken fließen, um das Abwassersystem zu entlasten. So soll die Einleitung von Fäkalien etwa nach schweren Regenfällen um 90 Prozent reduziert werden. Wann das neue Abwassersystem fertiggestellt wird, ist noch unklar.

Auch an den Stränden in El Molinar und Ciutat Jardí fließt verschmutztes Wasser nach starken Regenfällen immer wieder ins Mittelmeer.