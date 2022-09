In der Ortschaft Bunyola, im Nordwesten von Mallorca, ist am Sonntag der hölzerne Sóller-Zug mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Abendstunden.

Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte die Bahn, die auch als "Roter Blitz" bekannt ist, in Höhe des Picknick-Bereichs Caubet mit dem Fahrzeug. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und erlitt eine Panikattacke. Sanitäter leisteten Erste Hilfe vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht nun die Unfallursache. Das Fahrzeug wurde bei dem Vorfall komplett beschädigt. Die hölzerne Bahn ist vor allem bei ausländischen Urlaubern beliebt. Sie verkehrt täglich zwischen Sóller und Palma. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in Bunyola. Foto: @Antonia_1963