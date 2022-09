Die spanische Nationalpolizei hat am vergangenen Mittwoch zwei Drohnenpiloten verwarnt und insgesamt sechs Flugobjekte stillgelegt. Die Beamten gaben in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Drohnen in die Sicherheitszone für den Besuch von König Felipe VI., der vergangene Woche stattfand, eingedrungen waren.

Der eigens für den royalen Besuch installierte Anti-Drohnen-Detektor hätte aufgezeigt, dass vier Flugobjekte lediglich 500 Meter von dem Monarchen entfernt waren. Zwar konnten die Beamten die Fluggeräte nicht direkt ausfindig machen, jedoch ihre Besitzer, und die Drohnen anschließend deaktivieren. Darüber hinaus fing die Polizei eine Drohne im Bereich des Parc del Mar ab. Bei dem Besitzer handelt es sich um einen Touristen ukrainischer Herkunft. Eine weitere Drohne wurde in der Bucht von Palma stillgelegt. Zwar hatte der Eigentümer in dem Fall eine zugelassene Bescheinigung, da er eine Segelregatta filmen wollte. Doch wurde sie trotzdem von den Beamten gesperrt, da sie sich der bereits erwähnten Sicherheitszone näherte.