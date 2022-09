In einem Nachtlokal an der Playa de Palma hat ein aus Deutschland stammender Besucher einen Discjockey verprügelt, weil ihm die Musik nicht gefiel. Der 39-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag in dem Etablissement im Ortsteil Las Maravillas an der Llaut-Straße handgreiflich geworden, so die Nationalpolizei. Man habe den Mann in betrunkenem Zustand vorgefunden.

Der Bundesbürger schleuderte zunächst mehrere Gläser auf den Discjockey. Dann warf er einen Eisenhocker auf ihn, der den Mann am Hinterkopf verletzte. Gäste und Lokalbeschäftigte verständigten die Polizei, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen anrückte. Herbeigeeilte Polizisten fanden den Discjockey blutend am Boden vor. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde die Wunde genäht. Der Täter wurde festgenommen und abgeführt.