Die angekündigten Regenfälle sind in der Nacht zum Mittwoch vor allem im Norden, Nordosten und Osten der Insel niedergegangen. Laut dem Wetterdienst Aemet regnete es in Colònia de Sant Pere am meisten: Dort fielen 64 Liter auf den Quadratmeter. Auf Platz 2 rangieren Muro und Artà mit 39 Litern vor Pollença (38), Portocolom (34) und Son Servera (28 Liter). Im Südwesten und Süden regnete es fast gar nicht.