Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca geht neue Wege, um die vielen Mücken und sonstigen Schädlinge besser zu kontrollieren. Für ein jährliches Budget von über 660.000 Euro wolle man die Maßnahmen optimieren, sagte Gesundheitsdezernentin Elena Navarro. Statt auf teure Hubschrauber setze man bei der Bekämpfung in Zukunft vor allem auf Drohnen.

Diese Geräte sind den Angaben zufolge viel billiger. Während ein Helikopter-Sprüheinsatz den Angaben zufolge im Schnitt 22.000 Euro am Tag kostet, schlägt eine Drohne nur mit 2400 Euro zu Buche.

Im Budget zur Schädlingsbekämpfung sind auch andere Maßnahmen inkludiert, wie etwa das Anstreichen von Abwasserkanälen mit besonderen Farben, die die Vermehrung von Kakerlaken verhindern. 17 Mitarbeiter werden auf dem Stadtgebiet dafür im Einsatz sein. Diese sollen auch Bürgern, die über Insektenplagen klagen, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Momentan gibt es auf Mallorca wie in jedem Herbst viele stechwütige Mücken, darunter auch eingeschleppte Arten wie die Tigermücke. Die Insekten vermehren sich vor allem in Feuchtgebieten wie Ses Fontanelles nahe Can Pastilla an der Playa de Palma. Dewsegen sind Menschen in Vierteln wie Sometimes besonders betroffen.