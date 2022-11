Nach einem Unfall in der Nähe von Alcúdia im Norden von Mallorca hat der schwer alkoholisierte und verletzte Fahrer des einzigen beteiligten Autos Hals über Kopf versucht, vor der Polizei zu fliehen. Er entfernte sich in der Nacht zum Sonntag gegen 3.20 Uhr unerlaubt von dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug, über das er in der Nähe des Kohlekraftwerk Es Murterar die Kontrolle verloren hatte.

Die Lokalpolizei von Alcúdia durchkämmte stundenlang das Gelände, bis sie den Mann im Gebüsch sitzend fand. Der Mann war zunächst entlang der Ma-3433 in Richtung Sa Pobla gerannt, Zeugen hatten die Beamten darauf aufmerksam gemacht. Er hatte dreimal so viel Alkohol wie erlaubt im Blut, wie die Guardia Civil Tráfico feststellte. Das Fahren unter zum Teil starken Alkoholeinfluss ist auf Mallorca nicht unüblich. Die Polizei kontrolliert zwar immer wieder, aber nicht wenige Sünder werden nicht erwischt.