Der Inselrat von Mallorca hat das Projekt für die umfassende Sanierung der Der Inselrats von Mallorca lässt die Straße zwischen Manacor und Felanitx umfassend sanieren werden. Ein entsprechendes Projekt hat das Straßenbauamt des Consell insular nach zweijähriger Ausarbeitung genehmigt. In dessen Rahmen soll die Straße nicht nur mit einer neuen Fahrbahndecke versehen werden, sondern es sollen auch Seitenstreifen an Stellen hinzugefügt werden, an denen sie derzeit nicht vorhanden sind, um so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Einer der Höhepunkte der Reform ist der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung der Straße mit der Zufahrtsstraße nach Son Macià.

Ergänzt wird das Projekt durch den Ausbau der Kreuzung Son Macià. Dort wird ein neuer Kreisverkehr zwischen Kilometer 25,3 und 25,7 die Sicherheit an einer Stelle verbessern, die derzeit zu den unfallträchtigsten diese Landstraße gehört. Um die Gefahr zu verringern, wird der Kreisverkehr mit zwei Fahrspuren und einer Breite von 3,5 Metern gebaut. Ebenfalls an dieser Stelle und zur Verbesserung der Sicherheit wird auf den 100 Metern neben dem Kreisverkehr ein Eingriff vorgenommen, um das Abbiegen zur Raststätte – die ebenfalls ausgebaut wird – und die Zufahrt zum Camí dels Horts zu ermöglichen. Der Kreisverkehr wird mit einheimischen Pflanzen bepflanzt, um den Wasserverbrauch zu senken, und die Installation einer energiesparenden LED-Beleuchtung entlang des gesamten Straßenabschnitts wird in Erwägung gezogen, ebenso wie die Verbesserung der Straßenentwässerung. Die Raststätte in der Nähe des Kreisverkehrs wird ebenfalls aufgewertet, und die vorhandene Vegetation wird beibehalten. Der schlechte Zustand der Straße hatte zu ständiger Kritik von Nutzern, Anwohnern und politischen Parteien der beiden Gemeinden geführt. Nach der Genehmigung des Projekts wurde nun das gesamte Verwaltungsverfahren eingeleitet, um die Arbeiten an der Straße innerhalb kurzer Zeit ausschreiben und vergeben zu können.