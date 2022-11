Ein heftiger Sturm mit einem deutlichen Temperaturrückgang ist in der Nacht zum Dienstag über Mallorca hinweggefegt. Er verursachte größere Schäden: Verkehrsschilder wurden umgeweht, Bäume stürzten um. Äste flogen durch die Luft. Personen kamen nicht zu Schaden, die Warnstufe Orange wurde inzwischen auf Gelb herabgestuft.

Die Windböen des Sturmtiefs "Denise" erreichten örtlich 100 Stundenkilometer. Dadurch bäumten sich im Mittelmeer Wellen bis zu sieben Meter Höhe auf. Erreicht hatte das Tief die Insel am Montagabend. Es regnete ergiebig und die Temperaturen waren noch recht hoch. Es fielen im Schnitt 50 Liter auf den Quadratmeter. Danach wurde es stündlich immer kühler.

Bereits am Mittwoch steigen die Tagestemperaturen von 18 auf 23 Grad an, der Wind flaut langsam ab. Es ist vorwiegend sonnig. Danach beruhigt sich die Wetterlage weiter, am Freitag soll erneut die Regenneigung zeitweise deutlich ansteigen. Nachts befinden sich die Werte nach wie vor im zweistelligen Bereich.

In den vergangenen Wochen des laufenden Monats war es zuweilen zu warm gewesen. Fast permanent wurden Werte über 20 Grad gemessen. Normal sind Durchschnittshöchsttemperaturen unter der 20-Grad-Marke. An einigen Tagen konnte sogar Badewetter konstatiert werden.