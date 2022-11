Die erste Folge der ersten Staffel der Dokureihe „Border Control – Spaniens Grenzschützer” zeigt Dmax am Donnerstag, 24. November, ab 5.35 Uhr.

In der Meerenge von Gibraltar bereiten sich spanische Grenzschützer auf ein riskantes Seemanöver vor. Pablo Piñeiro und seine Kollegen von der Küstenwache haben dort seit Stunden ein verdächtiges Fischerboot im Visier. Luftaufnahmen belegen, dass die Besatzung der „Valiente” auf dem Wasser rund 80 Pakete in Empfang genommen hat. Dabei handelt es sich nach Erkenntnissen der Guardia Civil um Drogen. Die Rede ist von zweieinhalb Tonnen Haschisch, deshalb nehmen die bewaffneten Sondereinsatzkräfte mit Schlauchbooten die Verfolgung auf. Spaniens Sicherheitskräfte sind in dieser Doku-Serie rund um die Uhr im Einsatz.