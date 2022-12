Die Reportage „Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten der Welt” wird am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr auf 3sat gezeigt.

Die Araber waren Meister der Gartenarchitektur und Bewässerungstechnik. Sie verstanden ihr Handwerk, das spiegelt sich im Garten von Alfàbia wider. Er zählt zu den schönsten historischen Gärten Spaniens und befindet sich auf Mallorca. Auch der südliche Teil der Iberischen Halbinsel hat einiges an Botanik zu bieten. In Andalusien befinden sich einer der schönsten Gärten und Parks der Insel. Das sind zum Beispiel die Patios von Córdoba, der Botanische Garten in Málaga, der Genovés Park in Cádiz oder die Gärten Carmen de los Mártires in Granada.

Karl Ploberger präsentiert die schönsten Gärten der Welt – von Südafrika über La Réunion, England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden bis nach Guadeloupe. Die Gartenporträts umfassen historische und öffentliche Gärten, botanische Gärten, aber auch prachtvolle Privatanlagen.