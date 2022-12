Mallorcas historischer Sightseeing-Zug, die alte Eisenbahn von Sóller wird von Samstag (10.12.) bis zum 7. Februar 2023 wegen Renovierungs- und Verbesserungsarbeiten an den Waggon und der Gleisanlage nicht mehr fahren. Wie das zuständige Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, umfassen die Arbeiten unter anderem vollständige Erneuerung der Brücke über den Torrent de Can Barbarà, die Pflege der Bäume im Park Estaciones (Palma) und die Verbesserung der traditionellen Steinmauern sowie die Ausbesserung der am stärksten beschädigten Bereiche der Gleise.



Während dieser Unterbrechung wird das Unternehmen auch die Gelegenheit nutzen, um alle Lokomotiven und Wagen in den Werkstätten zu überholen und die Teile auszutauschen, die aufgrund des normalen Betriebs einem höheren Verschleiß unterliegen.



"Das sind Arbeiten, die wir immer in der Mitte der Saison durchführen und bei denen wir versuchen, die Strecke in gutem Zustand zu halten, indem wir die alten Bereiche durch neue ersetzen. Außerdem überprüfen wir in diesen zwei Monaten des Stillstands die Stellen, an denen es die meisten Zwischenfälle gab, um sie für die nächste Saison zu beheben", sagte der Präsident von Ferrocarril de Sóller, Óscar Mayol.