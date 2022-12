Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen Briten festgenommen, der an Ständen des Weihnachtsmarktes in Palma de Mallorca mit Falschgeld zahlte. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, ging der 25-Jährige den Ermittlern am Mittwoch ins Netz. Mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine wurden bei ihm sichergestellt.

Der Mann hatte versucht, die Blüten an der Plaça d'Espanya und am Paseo Sagrera nahe der alten Seehandelsbörse Lonja auszugeben. Als die Standbetreiber feststellten, dass ihnen falsche Scheine übergeben worden waren, riefen sie sofort die Polizei. Diese konnte den Mann nach einiger Zeit ausfindig machen. Ihm werden fünf Delikte zur Last gelegt. Der Brite hatte zunächst auf der Plaça d'Espanya mit einem falschen Schein Kastanien und Churro-Gebäck eingekauft. Dann deckte er sich auf dem Paseo Sagrera mit Handschuhen, einem Keramikteller und erneut Churros ein. Er gab bewusst wenig Falschgeld aus, um an echtes Wechselgeld zu kommen. Die Weihnachtsmärkte nicht nur in Palma ziehen derzeit auch Urlauber magnetisch an. Die Vielfalt des Angebots reicht von Mode-Accessoires über Kunsthandwerk und Glühwein bis hin zu Miniaturartikeln für Krippen.