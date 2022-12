"Der Dicke" gehört einfach zur Weihnachtszeit auf Mallorca: Jedes Jahr sorgt die Weihnachtslotterie "El Gordo" für Aufregung im ganzen Land, wenn viele sich ein oder mehrere Lose kaufen und zusammen mit der Familie stundenlang die Ziehung am 22. Dezember ansehen. Welche Zahlen auf den Gewinner-Losen stehen könnten und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, unter den Gewinnern zu sein, hat ein Mathematiker ausgerechnet. Daniel Pérez Palau, Professor für Computermathematik an der Internationalen Universität von La Rioja im Norden Spaniens, hat folgende Tipps für die Spieler parat.

Er rät: "Um bei dieser Art von Ziehung mehr Geld zu gewinnen, ist es ratsam, Zahlen zu wählen, die weniger häufig gespielt werden", sagte er. Daher sollte man Zahlen wählen, die nicht zwischen 1 und 31 liegen, weil viele Menschen auf ihre eigenen Geburtsdaten oder die ihrer Liebsten setzen. Er hat aber auch ausgerechnet, dass "die Zahl 6 öfter vorkommt als die Zahl 2" und wer Zahlen ab 31 oder Primzahlen nimmt, statistisch gesehen bessere Chancen auf einen Gewinn hat. Eine Loszahl, die beispielsweise mit der Zahl 42 beginnt, ergibt seiner Logik nach mehr Sinn. Seinen Berechnungen zufolge erhalten außerdem 15 Prozent der Lottospieler zumindest ihren Einsatz zurück und von diesen gewinnen 5 Prozent mehr als ihren Einsatz.

"Allerdings trägt die Mathematik wenig dazu bei, im Lotto zu gewinnen, sonst wären alle Mathematiker Multimillionäre", scherzte der Professor. "El Gordo" ist die spanische Weihnachtslotterie, die im ganzen Land Kult-Status hat. In diesem Jahr werden wieder über 2 Milliarden Euro ausgeschüttet und der Jackpot selbst beläuft sich auf 4 Millionen Euro. Dabei liegen die Gewinnchancen im Vergleich zu anderen Lotterien ziemlich hoch, nämlich 1:100.000 statt beispielsweise Lotto 6 auf 49 mit 1:140 Millionen. Auf Mallorca ist es auch üblich, in der Lieblingsbar oder im Büro Tippgemeinschaften zu bilden und gemeinsam die Ziehung anzusehen.

Die ist immer am 22. Dezember und läuft live in fast jedem spanischen Haushalt auf dem Fernseher, wird aber auch im Internet übertragen. Am üblichsten ist es, ein Zehntel-Los für 20 Euro zu kaufen, ein ganzes Losblatt kostet 200 Euro. Auch online kann man Lose kaufen, allerdings muss man sich dafür mit einer NIE-Nummer auf der offiziellen Seite registrieren. Die Weihnachtslotterie gibt es bereits seit 1812.