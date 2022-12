In Port d'Andratx hat sich am Donnerstag ein Phänomen zugetragen, das dort bei Wind aus westlichen Richtungen vor allem in den kühleren Monaten immer wieder vorkommt: Tausende Feuerquallen wurden auf die Molen gespült, den Neugierigen bot sich ein interessantes Bild. Die Kreaturen werden dort gern von den nicht wenigen in dieser Region beheimateten Enten verspeist.

Nach dem ungewöhnlich warmen Sommer finden sich im Meer rund um Mallorca noch mehr Quallen als ohnehin schon. Dies war bereits Ende der warmen Jahreszeit von Experten vorausgesagt worden. In Port d'Andratx gelangen sie bei Südwest- oder Westwind in Massen an Land. Auch in Port de Sóller und auf der Formentor-Halbinsel wurde dieses Phänomen wiederholt beobachtet. Im Meer rund um Mallorca finden sich Exemplare von sechs Quallenarten: Es handelt sich um Spiegeleiquallen, die besonders gefährlichen Portugiesischen Galeeren, die wenig gefährlichen Wurzelmundquallen, die harmlosen Ohrenquallen, die stechenden Feuerquallen und die Kompassquallen, vor der man sich ebenfalls in Acht nehmen muss. Die am häufigsten vorkommende Art ist die Feuerqualle. Wer ihre Tentakel berührt, spürt einen stechenden Schmerz. Die rötlich anlaufende Stelle sollte mit Salzwasser abgespült werden. Süßwasser verschlimmert die Reaktion noch. Mit einer Pinzette sollten mögliche Reste von Tentakeln entfernt werden.