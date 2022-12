In nur 20 Minuten einen Elektro-Pkw aufzuladen, ist jetzt erstmals auf Mallorca möglich. Am vergangenen Freitag wurde in der Wein-Bodega „Château - Vino de la Isla“ bei Algaida von der Firma „eMallorca Technology“ der erste sogenannte Mega Charging Park auf Mallorca eröffnet. An insgesamt zwölf ultraschnellen Ladestationen mit einer Ausgangsleistung von jeweils 200 Kilowatt können dort Elektro-Fahrzeuge in kürzester Zeit aufgeladen werden.

„Wir suchen derzeit nach weiteren Standorten auf der Insel, um unsere Schnellladestationen dort zu installieren“, erklärte Markus Doll, CEO von eMallorca Technology gegenüber MM bei der Präsentation. Golfplätze, Yachthäfen, Autovermieter, Restaurants und Hotels kämen beispielsweise dafür in Frage. Der Clou: „Die gesamten Kosten der Installation und Wartung übernehmen wir. Im Gegenzug erhalten die Unternehmen, die uns die Flächen zur Verfügung stellen, eine Umsatzbeteiligung“, so der Deutsche, der bereits auf der italienischen Mittelmeerinsel Korsika mit dem gleichen Konzept erfolgreich war. Sein Unternehmen arbeitet derzeit an einem Großprojekt zum Bau von 100 Schnellladestationen auf der Insel mit eigener Solarenergieversorgung, die nach Fertigstellung 10.000 Elektroautos versorgen sollen. Zehn dieser Stationen sind bereits fertiggestellt, rund 30 weitere befinden sich in der Entwicklung. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende 2023 die Ladekapazitäten für 10.000 Elektroautos auf der Insel schaffen können. Möglich wäre damit, dass zehn Prozent aller elektrischen Mietwagen auf Mallorca mit Solarenergie betrieben werden". Das von Doll entwickelte „OPEN smart Charging der Marke eMallorca Technology steht für einen einfachen und barrierefreien Zugang zu nachhaltiger Mobilität. Das Aufladen erfolgt über Kartenzahlung oder Apple Pay. Das Unternehmen bringt die Hard- und Software der Ladegeräte auf den neuesten Stand der Technik und kümmert sich auch um die Wartung und Überwachung der Ladegeräte.