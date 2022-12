Wachwechsel bei der größten Tageszeitung auf Mallorca. Der Menorquiner Albert Orfila Portella ist seit Samstag neuer Chefredakteur der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Er löst damit den bisherigen Direktor der Redaktion, Miquel Serra ab, der die redaktionellen Geschicke der Zeitung seit 2014 geführt hat. Serra wird weiterhin als Mit-Herausgeber der Zeitung tätig sein.

Albert Orfila blickt auf eine lange Karriere bei Ultima Hora zurück.1996 begann er als Redakteur im Sportteil, den er sechs Jahre später als Ressortchef übernahm. 2021 wurde er zum stellvertretenden Chefredakteur der Zeitung ernannt, um deren Digitalisierung voranzutreiben. Im September des gleichen Jahres wurde er Redaktionsleiter ernannt, eine Position, die er bis vor vier Monaten neben Germà Ventayol innehatte.

Albert Orfila bedankte sich bei seiner Vorstellung ür "das Vertrauen der Familie Serra, des Verwaltungsrats und der Redaktion für die Unterstützung, die er erhalten habe". Der menorquinische Journalist verwies auf die "enorme Verantwortung und den Stolz", die mit der Arbeit für "die führende Zeitung der Balearen und eine der wichtigsten in Spanien" verbunden sind. Er wies auch auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen hin, denen sich die Zeitung stellen muss, und betonte, dass "wir mit dem derzeitigen Team alle Herausforderungen bewältigen können“.

Miquel Serra erklärte, er sei sehr glücklich, als Herausgeber die Zeitung zu leiten, "in der ich mit 16 Jahren angefangen habe, Nachrufe und Anzeigenblätter zu schreiben". Er sei sehr stolz auf das aktuelle Redaktionsteam, "das vollständigste in der Geschichte der Zeitung, in dem ich mich immer wie ein Journalist gefühlt habe".

Carmen Serra schloss den Reigen der Reden. Die Präsidentin der Serra-Gruppe beglückwünschte den Chefredakteur zu seiner Arbeit und wünschte gleichzeitig dem neuen Herausgeber viel Erfolg. Sie lobte die Qualität der Nachrichten von Ultima Hora und die Arbeit der Journalisten. Sie bekräftigte ihren Wunsch, "der Zeitung und unserer Gruppe ein langes Leben zu schenken, einen Wunsch, den ich auch an den Verwaltungsrat gerichtet habe". Albert Orfila ist der achte Direktor von Ultima Hora in den fast 130 Jahren seines Bestehens.