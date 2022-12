Ein junger Mann ist am Sonntag auf dem Sportplatz von Cala Millor im Osten von Mallorca gestorben, nachdem er beim Fußballspielen mit seinen Freunden zusammengebrochen war. Gegen 12.30 Uhr alarmierten mehrere junge Männer die Rettungskräfte, nachdem ihr Freund nicht mehr ansprechbar war. Beamte der Lokalpolizei von Sant Llorenç des Cardassar waren als erste vor Ort und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch selbst mehrere Schocks mit dem Defibrillator konnten den 29-Jährigen nicht zurück ins Leben holen.

Wenige wenigen Minuten später trafen dann auch der Notarzt des PAC in Son Servera, ein Krankenwagen der SAMU-061 sowie die Guardia Civil ein. Am Ende konnte jedoch nichts mehr getan werden, um sein Leben zu retten und der Arzt am Unfallort stellte seinen Tod fest. Alles deutet darauf hin, dass der junge Sportler einen Herzinfarkt erlitt, auch wenn bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt.

Nach Angaben von Freunden des Verstorbenen hatte der junge Uruguayer an einem Freundschaftsspiel teilgenommen, ohne einem festen Verein anzugehören. Nach mehreren Läufen habe er sich unwohl gefühlt, sei zusammengebrochen, musste von Freunden zunächst "nur" gestützt werden und wollte sich auf der Ersatzbank erholen. Plötzlich aber sei der Mann ohnmächtig geworden.