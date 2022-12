Auf Mallorca und den Nachbarinseln fürchtet man ein mögliches Chaos auf britischen und deutschen Flughäfen während der Feiertage, die zu Verspätungen und Ausfällen führen könnten. Grund dafür sind neben den angekündigten Streiks der in Spanien operierenden Airlines Ryanair, Vueling und Air Nostrum sowie den geplanten Arbeitsniederlegungen von Mitarbeitern der Zollabfertigungen an mehreren britischen Flughäfen auch die für die kommenden Tage vorhergesagten extrem schlechten Witterungsverhältnisse, insbesondere in weiten Teilen Deutschlands.

Größte Sorge bereitet den Reiseveranstaltern auf der Inseln aber die angedrohten Arbeitsniederlegungen von Mitarbeitern der Fluggesellschaften Ryanair, Vueling und Air Nostrum am 23., 28., 29. und 30 Dezember. Diese dürften nach Ansicht des regionalen Reiseveranstalterverbandes Aviba etliche Flugverbindungen zwischen den Inseln, dem spanischen Festland und dem Rest von Europa betreffen. Dazu kommen die Arbeitsausstände von rund 1000 britischen Mitarbeitern der Zollabfertigung an mehreren großen Airports im Königreich. Die britische Regierung selbst hat Passagieren, die an Streiktagen fliegen wollen, bereits geraten, ihre Tickets auf andere Termine umzubuchen. Es sei mit zahlreichen Flugverspätungen zu rechnen, hieß es auch in etlichen englischen Medien. Mehrere Airlines wie British Airways, EasyJet und Virgin hätten den Verkauf von Tickets bereits gestoppt. „Alles deutet auf ein riesiges Chaos", vermeldet der Radio- und Fernsehsender BBC. Auch im Flugverkehr von Mallorca nach Deutschland und zurück könnte es in den kommenden Tagen zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Grund hierfür sind nach Ansicht des balearischen Reiseveranstalterverbandes die extrem schlechten Wettervoraussichten um die Feiertage. In vielen Teilen der Bundesrepublik wird mit Sturm, Schnee und Eis gerechnet.