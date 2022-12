Die Lufthansa-Tochter Eurowings stockt ihr Sommerlflugprogramm nach Mallorca für 2023 nochmal auf. Bis zu dreimal täglich wird der Ferienflieger im nächsten Jahr Sonnenhungrige vom Flughafen Berlin-Brandenburg auf die Insel bringen. Das wurde am Freitag in einer Pressemitteilung der Fluggesellschaft bekannt gegeben. Darin heißt es: "Eurowings stockt die Verbindungen zu bestehenden Zielen auf: So wird die beliebteste Insel der Deutschen, Mallorca, künftig bis zu dreimal täglich vom BER aus angeflogen, insgesamt rund 20 Mal pro Woche."

Die Neuigkeit war Teil einer ganzen Serie von Änderungen, die die deutsche Airline an ihrem Sommerflugplan 2023 vom Hauptstadtflughafen vorgenommen hat. Neben den Mallorca-Routen werden auch andere Strecken verstärkt oder neue Verbindungen mit ins Programm genommen. Fünf weitere neue Ziele sind Nizza (Frankreich), Zakynthos (Griechenland), Ibiza (Spanien), Porto (Portugal) und Graz (Österreich). Zuwachs auch Richtung Schweden: Eurowings fliegt die Hauptstadt Stockholm mit Beginn des Sommerflugplans bis zu elfmal pro Woche an. Erst vor wenigen Wochen hatte Eurowings ein signifikantes Wachstum an seiner Basis in der Hauptstadt bekannt gegeben. Sechs stationierte Flugzeuge werden die Reisenden ab dem Sommer 2023 vom BER zu rund 30 Zielen in ganz Europa bringen. Bereits im laufenden Winterflugplan 2022/23 hatte ein viertes Flugzeug den Wachstumspfad von Eurowings am Hauptstadtflughafen verstärkt.