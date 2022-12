Es ist eines der Events in der Weihnachtszeit auf Mallorca: Am Donnerstagvormittag wird die spanische Weihnachtslotterie Lotería de Navidad in Madrid gezogen. Die Ziehung läuft live im Fernsehen und wird auch auf YouTube gestreamt, sie ist jedes Jahr ein Spektakel, das sich viele Menschen stundenlang ansehen. Natürlich hoffen alle auf den Hauptgewinn "El Gordo", der "Dicke", der die Besitzer eines entsprechenden Zehntelloses um knapp 400.000 Euro reicher machen könnte. Dabei liegen die Gewinnchancen im Vergleich zu anderen Lotterien ziemlich hoch, nämlich 1:100.000 statt beispielsweise Lotto 6 auf 49 mit 1:140 Millionen.

Und: Der Hauptpreis wurde bereits gezogen! Vier Millionen Euro entfallen in diesem Jahr auf die Losnummer 05490. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sind einige Lose der Nummer auch auf Mallorca, und zwar in Arenal, verkauft worden. Auch mehrere Hauptpreise sind bereits gefallen. Darunter der zweite Preis (1,25 Mio.), der auf das Los 04074 entfällt sowie ein vierter und mehrere fünfte Preise. Das Siegerlos mit der Nummer 05490. Auch auf Mallorca ist es üblich, in der Lieblingsbar oder im Büro Tippgemeinschaften zu bilden und gemeinsam die Ziehung anzusehen. Wer keine Zeit hat, kann am Ende der Ziehung prüfen, ob seine Losnummer unter den Gewinnern ist. Alleine auf den Balearen wurden 46 Millionen Euro für Lose ausgegeben, insgesamt werden über 2 Milliarden Euro Gewinn ausgeschüttet. Zuletzt holte sich Palma im Jahr 2018 den Hauptgewinn und bereits insgesamt sechsmal, am häufigsten konnte sich Madrid den "Gordo" sichern, und zwar 82-mal. Die Weihnachtslotterie gibt es bereits seit 1812.