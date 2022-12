Auf Mallorca wird seit Heiligabend der Leadsänger einer spanischen Band vermisst. Das hat die Vereinigung SOS Desaparecidos auf ihrer Internetseite und in den sozialen Netzwerken mitgeteilt. Bei dem Vermissten handelt es sich um den 34-jährigen Miquel Roldán Llinás, Sänger der Gruppe Roldán.

Der Mann wird als 1,75 Meter groß mit schlanker Statur, braunem Haar und braunen Augen beschrieben. Erst an diesem Samstag hatte die Gruppe ihren neuesten Song veröffentlicht und den Link zu dem auf Youtube hochgeladenen Video in den sozialen Netzwerken gepostet. Kurze Zeit später meldete Roldáns Familieihn als vermisst. Zuletzt gesehen worden war er in der Inselhauptstadt Palma.

Wer Informationen zum Verbleib des Sängers hat, kann sich telefonisch an die Vereinigung SOS Desaparecidos unter den Rufnummern 642-650775 oder 649-952957 wenden sowie per E-Mail unter info@sosdesaparecidos.es. Alternativ können sich Zeugen auch an die Guardia Civil oder die Nationalpolizei wenden.