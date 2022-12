Das Sterben alteingesessener Geschäfte und Lokale in Palma de Mallorca geht weiter. Am Freitag, 30. Dezember, wird im Novo Café Lisboa auf dem Carrer Sant Magí 33 in Palmas Ausgeh-Viertel Santa Catalina zum letzten Mal zu Live-Musik getanzt. Die Kult-Bar schließt nach knapp zehn Jahren für immer ihre Pforten. Die Veranstaltung beginnt um 22 Uhr. Der Eintritt kostet online 12 Euro pro Person.

Das Lisboa war jahrelang einer der Hotspots in Santa Catalina und eine der wenigen Kneipen, die sich ihren ganz eigenen, traditionellen Charme bewahrt hatte. Einer der Hauptgründe für die Aufgabe des Lokals liegt in dem Viertel Santa Catalina selbst, mit dem Lisboa-Wirt Àngel Romaguera nach eigenen Angaben nicht mehr viel anfangen kann. "Ich mag die Entwicklung, die das Barrio in den vergangenen Jahren genommen hat, gar nicht", sagte er vor einigen Wochen.

Romaguera bezieht sich dabei vor allem auf die Gentrifizierung, die Santa Catalina in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderes Viertel in Palma de Mallorca verändert hat. Die Mieten in dem überwiegend von vermögenden Deutschen und Skandinaviern bewohnten Bezirk sind in astronomische Höhen geklettert. Viele Einheimische können nicht mehr mithalten. So merkt auch Romaguera an, dass er in seiner Bar kaum noch bekannte Gesichter sehe, sondern vor allem Touristen.

Der Betreiber bedankte sich bei allen Stammgästen, die ihm in den vergangenen zehn Jahren die Treue gehalten hatten. Ab dem kommenden Jahr soll sich in den Räumlichkeiten des Novo Café Lisboa eine Cocktailbar ansiedeln. Weitere Informationen zum Abschiedsabend gibt es hier.

Hier finden Sie eine Google-Streetview-Ansicht des Carrer Sant Magí mit dem Café Lisboa.