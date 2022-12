Wieder wurde in den Gewässern vor Mallorca ein toter "Schlafhai" entdeckt. Der drei bis vier Meter lange Raubfisch wurde bereits am Donnerstag in der Nähe einer Fischfarm bei Port d'Andratx gesehen. Am Freitag schließlich wurde dann sein Kadaver aus dem Meer vor dem Hafenort an der Westküste der Insel gezogen. Vor einigen Tagen berichteten Fischer bereits, dass mehrere Schlafhaie in ihre Fischernetze geraten seien.

Es ist bereits der zweite Hai, der in diesem Monat in der Gegend tot aufgefunden wurde. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass das gefundene Exemplar zu derselben Gruppe gehörte wie das Tier, das vergangene Woche in der Bucht von Cala Fonoll angespült worden war. Schlafhaie leben im Mittelmeer in größeren Tiefen, bewegen sich langsam und träge, sodass der Eindruck entsteht, dass sie schliefen.