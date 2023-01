Auf Mallorca hat die Feuerwehr in der Silvesternacht einen 42-jährigen Mann gerettet, der in dem Castell d'Alaró mehrmals ohnmächtig geworden war. Wie die mallorquinische Feuerwehr am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 31. Dezember gegen 21.46 Uhr, als der 42-jährige Mann mehrere Schwächeanfälle erlitt.

Die Betreiber des Hostels, in dem der Mann in der Silvesternacht untergebracht war, alarmierten die Feuerwehr, die schließlich zum Einsatzort kam. Bei der Ankunft der Beamten hatte der Mann schließlich sein Bewusstsein wiedererlangt. Er wurde später in das Krankenhaus Son Llàtzer in Palma gebracht und dort medizinisch versorgt. Über seinen derzeitigen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Das Castell d’Alaró ist die Ruine einer Felsenburg unterhalb des 825 Meter hohen Berggipfels Puig d’Alaró. Ursprünglich bestand der Burgkomplex aus einer Festungsmauer mit fünf Türmen. Erhalten blieben Reste der Festungsmauer, des Eingangstores und des südlichen Hauptturms. Es ist eine beliebte Anlaufstelle für Einheimische und Touristen.