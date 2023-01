Romeo Boni Miatto, so heißt das erste Kind des Jahres, dessen Geburt auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza gefeiert wurde. Es kam am 1. Januar 2023 um 1:45 Uhr im Krankenhaus Can Misses in Ibiza-Stadt bei einer natürlichen Geburt zur Welt und wog 3.650 Gramm.

Valerie Ventura primer nadó nascut a Mallorca. A les 10:27 h. del matí ha nascut a l'Hospital Universitari Son Llàtzer amb un pes de 2.870 gr. Els seus pares Rosmery Navarro i Osney Bermúdez, són naturals de Cuba. pic.twitter.com/PxTUTG0h1x — Hospital Universitari Son Llàtzer (@SonLlatzer) January 1, 2023

Die glücklichen Eltern Manuela Miatto und Giacomo Boni sind gebürtige Italiener, – daher auch der italienische Name, den sie für ihr erstes Kind gewählt haben. Sie hatten – wie es die Tradition zu Silvester in Spanien vorsieht – auch im Krankenhaus zwölf Trauben dabei. Ihr größter Wunsch für das neue Jahr war selbstverständlich, dass alles bei der Geburt gut läuft – und dieser hat sich ja glücklicherweise erfüllt! Mutter und Kind sind wohlauf und befinden sich momentan noch auf der Entbindungsstation des Krankenhauses auf Ibiza. Das erste Baby auf Mallorca erblickte übrigens um 10.27 Uhr im Krankenhaus Son Llàtzer das Licht der Welt, und wog 2.870 kg. Es heißt Valerie. Seine Eltern, Rosmery Navarro und Osney Bermúdez, stammen beide aus Kuba.