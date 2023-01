Bei einem Raubüberfall auf offener Straße ist am Montamorgen ein 73-jähriger Rentner in Palma de Mallorca verletzt worden. Ein junger Mann hatte laut Medienberichten versucht, seinem Opfer in der Nähe des Justizkomplexes "Juzgado Degà", in dem unter anderem das Standesamt untergebracht ist, das Handy zu entwenden. Dem Angreifer, der sein Gesicht verbarg, gelang dies jedoch nicht, woraufhin er ein Messer zückte und das Gesicht des Rentners aufschlitzte.

Eine Frau wurde Zeugin des Verbrechens. Sie schrie um Hilfe. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Herbeigeeilte Nationalpolizisten durchsuchten die Gassen und Straßen, fanden den Mann aber nicht. Das stark blutende Opfer wurde in ein Gesundheitszentrum gebracht. Der etwa 20-jährige Täter wurde als nordafrikanisch aussehend beschrieben. Ähnliche Nachrichten Gesuchter mutmaßlicher Mörder womöglich auf Mallorca untergetaucht Kamera filmte alles – Unbekannter drückt Glastür von Deutschen-Galerie in Palma ein Das Zentrum von Palma gilt eigentlich auch nachts als sicher. Doch es kam in der Vergangenheit immer mal wieder zu Zwischenfällen, zumal Kriminelle schnell durch die Gassen fliehen können. So wurden Passanten wiederholt teure Armbanduhren gestohlen. Derzeit halten sich in Stadt- und Boutiquehotels noch viele Urlauber auch aus Deutschland auf.