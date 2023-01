Bereits 50 Prozent der Geschäfte auf Mallorca, die sich auf Schuhe und Textilien spezialisiert haben, geben ab Montag einen starken Preisnachlass auf ihre Ware. Wie die beiden Branchenverbände Pimeco und Afedeco nun bekanntgaben, sei das Ziel, Kleidungsstücke zu verkaufen, die im Dezember aufgrund der hohen Temperaturen und der stark gestiegenen Lebensmittelpreise nicht abgesetzt werden konnten.

Die Vorsitzenden von Pimeco und Afedeco, Toni Fuster und Toni Gayá, wiesen darauf hin, dass die Rabatte zwischen 15 und 50 Prozent liegen würden. Der Afedeco-Chef zeigte sich zudem etwas besorgt ob der schlechten Verkäufe im Spätjahr 2022 – ihm zufolge gehe es jetzt darum, die Wintersaison zu "retten". Fuster führte ferner an, dass wenn einige Geschäfte ihre Bestände nicht loswerden, sie sogar von der Schließung bedroht seien.

Vor Jahren war es auf Mallorca üblich, dass der Winterschlussverkauf am 7. Januar, also am Tag nach dem Dreikönigstag, beginnt. Nun startet der Schlussverkauf hingegen immer früher. Der Pimeco-Chef erklärte, dass die Verkäufe vergleichsweise noch immer geringer ausfielen als in der Zeit vor der Corona-Pandemie, doch seien sie immerhin 18 Prozent höher als noch im Vorjahr.

Die großen Kaufhäuser ihrerseits haben sich dazu entschieden, bis zum nächsten Samstag, 7. Januar, mit dem Schlussverkauf zu warten. Einige von ihnen, wie das Kaufhaus "Corte Ingles", haben aber jetzt schon eine "Happy 2023-Kampagne" mit hohem Preisnachlass bei ausgewählten Artikeln.