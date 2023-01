Die südlichste Region Spaniens zählt zu den beliebtesten Reisezielen Europas. Die Landschaft wird von Hügeln, Flüssen und der Landwirtschaft bestimmt. Vom 8. bis 15. Jahrhundert stand das Gebiet unter maurischer Herrschaft. Von dieser Zeit zeugt noch heute die prachtvolle Architektur, etwa des Alcázar-Palastes in der Regionalhauptstadt Sevilla, der Mezquita-Catedral von Córdoba und der Alhambra in Granada.

Zudem gibt es in der Region traumhafte Strände und Buchten, die jährlich zahlreiche Urlauber aus aller Welt nach Andalusien locken. Dazu gehören unter anderem die Playa Barrosa in Novo Sancti Petri an der Costa de la Luz, der Strand von Bolonia in Tarifa oder Matalascañas im Naturpark Coto de Doñana. Die Reihe „Reisebilder” führt zu den schönsten Reisezielen der Erde. Diesmal geht es nach Andalusien. Ausgestrahlt wird die Folge am Donnerstag, 5. Januar, um 5.40 Uhr auf 3sat.