Nationalpolizisten haben in der Drogensiedlung Son Banya bei Palma de Mallorca einen Professor der Balearen-Universität angetroffen. Der Spanier wurde laut einer Pressemitteilung am frühen Morgen des 21. Dezember festgenommen, weil er in stark alkoholisiertem Zustand in seinem Fahrzeug die Flucht ergriffen hatte. Der 36-Jährige ist ausgerechnet Verkehrsrechtsexperte.

Die Polizisten hatten den Mann an jenem Tag gegen 8.30 Uhr angehalten, woraufhin er einfach weiterfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten ihn ein. Was der Professor genau in der Elendssiedlung gemacht hatte, ist weiterhin unklar. Jedenfalls fanden die Polizisten in dem Fahrzeug keine Drogen.

Laut Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichte der Dozent eine vielbeachtete Studie über Verkehrserziehung auf Mallorca. Er setzte sich leidenschaftlich dafür ein, das Thema stärker in den Schulen zu verorten. Son Banya ist der größte Drogenumschlagplatz der Insel. Hier decken sich Süchtige, aber auch Personen aus der Partyszene mit weichem Rauschgift wie Marihuana und harten Drogen wie Kokain und Heroin ein. Und: Die Barackensiedlung sollte eigentlich schon längst eingeebnet werden. Doch bislang sind nur einige Bauten und Verschläge abgerissen worden. Andere befinden sich nach wie vor dort. Zu internationaler Bekanntheit gelangte die neben dem Flughafen und meist von Mitgliedern der Gitano-Kultur bewohnte Siedlung, als dort im Sommer 2018 der niederländische Regisseur Wouter van Luijn getötet wurde.