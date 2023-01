Die Notaufnahmen auf Mallorca sind derzeit wegen der explodierenden Zahl an Grippefällen überfüllt. Besonders betroffen ist einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma. Dort würden pro Tag bis zu 400 Patienten in den "Urgencias" aufgenommen, heißt es. Die Influenza ist derzeit auf Mallorca und den Nachbarinseln das dominierende Winter-Virus, ihre Sieben-Tage-Inzidenz stieg innerhalb weniger Tage von 60 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 110.

Trotz der angespannten Lage gilt die Situation in der Klinik als unter Kontrolle. Wegen der geringen Zahl an planbaren Operationen über die Feiertage hätten die Ärzte entsprechenden Handlungsspielraum, um die vielen Patienten zu betreuen. "Die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals ist wie immer exzellent, man kann das nicht oft genug sagen", so Miguel Lázaro, Vorsitzender der balearischen Ärzte- und Pflegegewerkschaft Simebal. Er rät zur Impfung: "Vor allem ältere Menschen sollten sich gegen Influenza immunisieren lassen, es kann Leben retten." Gleiches sagte auch die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez bei einem Pressetermin im Impfzentrum Francesc Quetglas. Älteren Menschen rät sie zu einer Doppelimpfung gegen Influenza und Sars-CoV-2. "Wir sollten dankbar sein, dass wir ein hervorragendes Gesundheitssystem haben und diese Impfungen in Spanien gratis sind", so Gómez.